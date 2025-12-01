Dangubić izdvojio dvojicu posle velike pobede

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Dangubić izdvojio dvojicu posle velike pobede

Nemanja Dangubić je bio veoma zadovoljan borbom i novom pobedom reprezentacije Srbije.

Izabranici Dušana Alimpijevića su slavili protiv BiH u "Skenderiji" sa 72:74 i sada imaju 2-0 posle dva meča kvalifikacija za Mundobasket. "Veoma smo srećni zbog pobede protiv veoma dobrog tima. Imamo dve pobede i zadovoljni smo", rekao je on. Šta je prevagnulo? "Borili smo se celu utakmicu, bili smo u zaostatku, ali smo stalno bili u igri. Nismo mogli da vežemo dve odbrane, dva napada... Svaki naredni posed smo se trudili. Imali smo želju za pobedu, bilo je na
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Dnevnik pre 31 minuta
Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Nova pre 15 minuta
Selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji? Novinar upitao Đerđu

Selektore, jesmo li dužni izvinjenje Srbiji? Novinar upitao Đerđu

Sport klub pre 46 minuta
Ostali smo mirni do kraja Alimpijević ponosan na „orlove“: Ovo je poruka kako ćemo igrati u budućnosti

Ostali smo mirni do kraja Alimpijević ponosan na „orlove“: Ovo je poruka kako ćemo igrati u budućnosti

Dnevnik pre 46 minuta
Selektor Bosne upitan da li treba uputiti izvinjenje Srbiji zbog navijača: „To treba otkloniti, ali nekada treba biti svestan…

Selektor Bosne upitan da li treba uputiti izvinjenje Srbiji zbog navijača: „To treba otkloniti, ali nekada treba biti svestan realnosti u kojoj živimo“

Danas pre 1 sat
Momirov: "Prvo poluvreme loše, ne smemo tako, srećan zbog doprinosa pobedi!"

Momirov: "Prvo poluvreme loše, ne smemo tako, srećan zbog doprinosa pobedi!"

Sportske.net pre 1 sat
Alimpijević: Nikad se nećemo predavati!

Alimpijević: Nikad se nećemo predavati!

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Slavni trener istakao da je Đoković „najmanje lažan“ u teniskom svetu: „Novak je drugačiji – za njega novac nije vrednost“…

Slavni trener istakao da je Đoković „najmanje lažan“ u teniskom svetu: „Novak je drugačiji – za njega novac nije vrednost“

Danas pre 6 minuta
„Slučaj Dilan Osetkovski“

„Slučaj Dilan Osetkovski“

Sport klub pre 5 minuta
Predsednik KK Partizan: Nisam menjao Obradovićevo pismo o „neopozivoj ostavci“

Predsednik KK Partizan: Nisam menjao Obradovićevo pismo o „neopozivoj ostavci“

Nedeljnik pre 16 minuta
Prades: Nismo se privikli na grubu igru Nemica

Prades: Nismo se privikli na grubu igru Nemica

RTS pre 46 minuta
Preminuo nekadašnji italijanski teniser Nikola Pjetranđeli

Preminuo nekadašnji italijanski teniser Nikola Pjetranđeli

RTS pre 25 minuta