Dangubić izdvojio dvojicu posle velike pobede

Nemanja Dangubić je bio veoma zadovoljan borbom i novom pobedom reprezentacije Srbije.

Izabranici Dušana Alimpijevića su slavili protiv BiH u "Skenderiji" sa 72:74 i sada imaju 2-0 posle dva meča kvalifikacija za Mundobasket. "Veoma smo srećni zbog pobede protiv veoma dobrog tima. Imamo dve pobede i zadovoljni smo", rekao je on. Šta je prevagnulo? "Borili smo se celu utakmicu, bili smo u zaostatku, ali smo stalno bili u igri. Nismo mogli da vežemo dve odbrane, dva napada... Svaki naredni posed smo se trudili. Imali smo želju za pobedu, bilo je na