"Samo se igras s njim": Munjez urinisao Minu Vrbaški zbog Terze, pa pomenuo Milicu i Sofiju

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga 9 Elita", Danijel Dujković Munjez je prokomentarisao odnos njegovom prijatelja Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški, koji je poprilično turbulentan poslednjih nedelja, od trenutka kada je u Belu kuću ušla Sofija Janićijević.

Na pitanje kakomu deluje odnos Mine i Terze, rekao je sledeće: - Ne podržavam tu vezu. Ja sam sa Milicom Veličković dobar drug, ali mi uz Terzu više ide Sofija, nego Mina. On nije imun na Sofiju, ali Mina je ta koja stalno kruži oko njega i smatram da se sa njim samo igra. Veujem da Terzi smeta to što Milan Stojičkovič provodi toliko vremena sa Sofijom, nije imun sa njom. Voleo bih da se pomire, da vidim kako bi Mina reagovala na to - rekao je Munjez za "Pink". Na