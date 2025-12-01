"Samo se igras s njim": Munjez urinisao Minu Vrbaški zbog Terze, pa pomenuo Milicu i Sofiju

Telegraf pre 56 minuta  |  Telegraf.rs
"Samo se igras s njim": Munjez urinisao Minu Vrbaški zbog Terze, pa pomenuo Milicu i Sofiju

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga 9 Elita", Danijel Dujković Munjez je prokomentarisao odnos njegovom prijatelja Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški, koji je poprilično turbulentan poslednjih nedelja, od trenutka kada je u Belu kuću ušla Sofija Janićijević.

Na pitanje kakomu deluje odnos Mine i Terze, rekao je sledeće: - Ne podržavam tu vezu. Ja sam sa Milicom Veličković dobar drug, ali mi uz Terzu više ide Sofija, nego Mina. On nije imun na Sofiju, ali Mina je ta koja stalno kruži oko njega i smatram da se sa njim samo igra. Veujem da Terzi smeta to što Milan Stojičkovič provodi toliko vremena sa Sofijom, nije imun sa njom. Voleo bih da se pomire, da vidim kako bi Mina reagovala na to - rekao je Munjez za "Pink". Na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Ona se igra sa njim" Munjez dao svoj sud o odnosu Terze i Mine Vrbaški, pa se dotakao Sofije Janićijević: "Nije imun na nju"…

"Ona se igra sa njim" Munjez dao svoj sud o odnosu Terze i Mine Vrbaški, pa se dotakao Sofije Janićijević: "Nije imun na nju"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SofijaBela kućaZadrugamina vrbaskimilica velickovic

Zabava, najnovije vesti »

"Ona se igra sa njim" Munjez dao svoj sud o odnosu Terze i Mine Vrbaški, pa se dotakao Sofije Janićijević: "Nije imun na nju"…

"Ona se igra sa njim" Munjez dao svoj sud o odnosu Terze i Mine Vrbaški, pa se dotakao Sofije Janićijević: "Nije imun na nju"

Blic pre 1 sat
Bivša rijaliti učesnica radi kao kondukterka Voli starije muškarce, a sad pozira u miniću: Zasuli je komentarima samo tako

Bivša rijaliti učesnica radi kao kondukterka Voli starije muškarce, a sad pozira u miniću: Zasuli je komentarima samo tako

Blic pre 1 sat
"Samo se igras s njim": Munjez urinisao Minu Vrbaški zbog Terze, pa pomenuo Milicu i Sofiju

"Samo se igras s njim": Munjez urinisao Minu Vrbaški zbog Terze, pa pomenuo Milicu i Sofiju

Telegraf pre 56 minuta
Lopovi ukrali puževe vredne 90.000 evra Nestala kompletna zaliha: "Imali smo taman dovoljno"

Lopovi ukrali puževe vredne 90.000 evra Nestala kompletna zaliha: "Imali smo taman dovoljno"

Blic pre 1 sat
Mesto iz snova sa idiličnim pogledom na nekoliko sati vožnje od Beograda; ispod ove lepote 20 sela zauvek nestalo pod vodom

Mesto iz snova sa idiličnim pogledom na nekoliko sati vožnje od Beograda; ispod ove lepote 20 sela zauvek nestalo pod vodom

Blic pre 2 sata