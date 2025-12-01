Vaše male nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Vaše male nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas, 23. novembra, mogu dati na sledećim lokacijama: Lajkovac Kalenić, Tamnava zapadno polje 8-14 časova Novi Beograd OTP banka 9-13 časova Požarevac Dom Crvenog krsta 8-14 časova Smederevo Sportska hala 8-14 časova Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi
Kurir pre 15 minuta
