Portparol Kremlja otkrio nove detalje: Sutrašnji sastanak Putina i Vitkofa u otvorenom formatu

Večernje novosti pre 47 minuta
Portparol Kremlja otkrio nove detalje: Sutrašnji sastanak Putina i Vitkofa u otvorenom formatu

SASTANAK predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, planiran je za utorak, 2. decembra, i održaće se u drugoj polovini dana u otvorenom formatu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia - Snimci početka sastanka će biti dostupni - naveo je portparol Kremlja. Na pitanje da li se planira neka izjava nakon sastanka, Peskov je dodao - Videćemo. Prema njegovim rečima, još je rano govoriti o tome kakav stav će SAD zauzeti prema Rusiji. Odgovarajući na pitanje da li može da otkrije stav Kremlja o određenim tačkama mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa, Peskov je poručio da je Rusija zainteresovana za uspeh pregovora o ukrajinskom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Danas pre 7 minuta
Iz Amerike stiže optimizam: Sedmica odluke za Ukrajinu?

Iz Amerike stiže optimizam: Sedmica odluke za Ukrajinu?

NIN pre 37 minuta
Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Novi magazin pre 17 minuta
Zelenski: S Makronom o okončanju rata; Zaharova: NATO potkopova šanse za mir

Zelenski: S Makronom o okončanju rata; Zaharova: NATO potkopova šanse za mir

RTS pre 47 minuta
Vitkof stiže kod Putina sa „direktnom ponudom” za Ukrajinu

Vitkof stiže kod Putina sa „direktnom ponudom” za Ukrajinu

Politika pre 42 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Sa Makronom sam razgovarao o bezbednosnim garancijama i okončanju rata; Specijalni izaslanik…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Sa Makronom sam razgovarao o bezbednosnim garancijama i okončanju rata; Specijalni izaslanik američkog predsednika u Moskvi

RTV pre 1 sat
Makron i Zelenski o planu za okončanje rata u Ukrajini

Makron i Zelenski o planu za okončanje rata u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaDonald TrampRat u Ukrajinimirovni pregovori

Svet, najnovije vesti »

„Evropa gubi samopouzdanje, tone u fatalizam“: Stručnjak za bezbednost o slabosti EU

„Evropa gubi samopouzdanje, tone u fatalizam“: Stručnjak za bezbednost o slabosti EU

Danas pre 46 minuta
(Uznemirujuće) Mladić se spustio u kavez u zoo vrtu, lavica ga rastrgla: Stradao pred očima posetilaca!

(Uznemirujuće) Mladić se spustio u kavez u zoo vrtu, lavica ga rastrgla: Stradao pred očima posetilaca!

Blic pre 32 minuta
Prekretnica u ratu? SAD i Ukrajina traže formulu za okončanje rata

Prekretnica u ratu? SAD i Ukrajina traže formulu za okončanje rata

Euronews pre 47 minuta
Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Makron i Zelenski razgovarali sa američkim izaslanikom i ukrajinskim pregovaračem

Danas pre 7 minuta
Kako žive penzioneri u Evropi: Razlike među državama su velike

Kako žive penzioneri u Evropi: Razlike među državama su velike

Nova pre 37 minuta