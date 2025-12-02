Ručak kao za careve! Procureo tajni meni iz Moskve: Pogledajte šta su Vitkof i Kušner jeli pred ključne pregovore sa Putinom!…

Otkriven meni pregovaračkog ručka Vitkofa i Kušnera u Moskvi: ruski specijaliteti, divljač, prepelice, tradicionalni deserti i nastavak diplomatske misije.

Otkriven je meni sa ručka koji su u Moskvi imali specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i novoizabrani predsednik SAD Džared Kušner, inače Trampov zet. Kako javlja dopisnik RIA Novosti, dvojica američkih pregovarača iskoristila su boravak u ruskoj prestonici da probaju tradicionalnu rusku kuhinju u jednom poznatom moskovskom restoranu. Prema navodima, njihov ručak sastojao se od niza pažljivo izabranih specijaliteta: na stolu su se našle pite sa