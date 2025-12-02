Celom svetu preti opasan presedan

Šefica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izrazila je otvorenu bojazan da bi današnji sastanak američkog posebnog izaslanika Stiva Vitkofa s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom mogao dovesti do toga da sav pritisak padne na Ukrajinu.

"Bojim se da će sav pritisak biti stavljen na žrtvu, da Ukrajina mora da napravi ustupke i preuzme obveze", rekla je Kalas novinarima u Briselu. Vitkof, investitor iz oblasti nekretnina i dugogodišnji prijatelj američkog predsednika Donalda Trampa, stigao je u Moskvu nakon vikend-razgovora sa ukrajinskom delegacijom na Floridi. Sastanak s Putinom održava se danas u Moskvi, a prema rečima portparola kremlja Dmitrija Peskova, teme će biti granice, bezbednosne