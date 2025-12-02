Dan "D"; Putin odbija? Daće nam da vidimo samo jednu stvar

B92 pre 42 minuta
Dan "D"; Putin odbija? Daće nam da vidimo samo jednu stvar

Kako je ranije najavljeno, ruski predsednik primiće danas specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, ali, kako navodi Institut za proučavanje rata, Vladimir Putin ima "svoj plan".

Naime, kako prenosi ukrajinski portal nv.ua, Kremlj planira da današnji sastanak između Vladimira Putina i Stiva Vitkofa drži iza kulisa i van javne diskusije. Cilj Ruske Federacije je, navodi Institut za proučavanje rata (ISW), najverovatnije pokušaj da sakrije činjenicu da će Rusija najverovatnije odbiti mirovni predlog na kojem su Sjedinjene Države i Ukrajina radile. Analitičari ISW-a skrenuli su pažnju na izjavu portparola Kremlja Dmitrija Peskova, koji je
(Mapa) Pokrovsk i Volčansk pali, Guljajpole pred slomom: Rusi probijaju front dok FAB-3000 i Tornado-S ruše ukrajinske…

Večernje novosti pre 3 minuta
Peskov: Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore, Evropa ne želi da sluša

RTV pre 1 sat
Kremlj: Sastanak Putina i Vitkofa počeće za oko pet sati, Rusija želi mir

Sputnik pre 1 sat
Kremlj: Sastanak Vitkofa i Putina tokom popodneva; Kubilijus: Evropa mora da ima sopstveni plan za mir

RTS pre 1 sat
Peskov: Rusija i Indija sklopiće velike poslovne sporazume

Politika pre 1 sat
Peskov saopštio: Rusija i Indija sklopiće velike poslovne sporazume tokom Putinove posete

Večernje novosti pre 1 sat
Rusi tvrde: 'Osvojili smo Pokrovsk', ključni grad na istoku Ukrajine

BBC News pre 2 sata
U poslednje tri sedmice 12 zatvorenika greškom oslobođeno u Britaniji, od aprila do oktobra - čak 91

N1 Info pre 42 minuta
Žalba odbijena: Muslimanka s pokrivenom glavom ne može da radi kao sudija

N1 Info pre 42 minuta
Rafinerija na ivici gašenja - šta podrazumeva krizni plan

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Vučić:Nije stigla odluka SAD o produženju licence NIS-u, data dozvola da rafinerija prestane da radi

Beta pre 33 minuta
Vučić: Nije stigla odluka SAD o produženju licence NIS-u, data dozvola da rafinerija prestane da radi

Forbes pre 37 minuta