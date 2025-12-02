Rusi tvrde da su 'osvojili Pokrovsk', Ukrajinci negiraju

BBC News pre 2 sata | Žana Bespjatčuk, Anastasija

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Ruske vlasti objavile su fotografiju vojnika koji su razvili nacionalnu zastavu po ulasku u Pokrovsk ili Krasnoarmejsk, kako Rusi nazivaju ovaj grad na istoku Ukrajine

Više od godinu dana trajale su borbe za Pokrovsk, strateški važan grad na istoku Ukrajine, a Moskva tvrdi da ga je konačno zauzela.

Tvrdnju o zauzimanju Pokrovska - na ruskom poznat i kao Krasnoarmejsk - u regionu Donbasa izneo je načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov.

Rekao je i da su ruske snage zauzele Volčansk u Harkovskoj oblasti, na severoistoku Ukrajine.

Ukrajinska vojna komanda, međutim, demantuje da su Rusi zauzeli ceo Pokrovsk.

Rojtersu je rečeno da ukrajinska vojska i dalje drži pozicije u severnom delu i da sprovode jurišne operacije u njegovom južnom delu, gde preovlađuju ruske trupe.

Agencija nije pružila dodatne detalje.

U ratnim uslovima nemoguće je brzo proveriti verodostojnost tvrdnji zaraćenih strana.

Rusija je više od godinu i po dana slamala otpor ukrajinske vojske u Pokrovsku.

Pokrovsk je malo rudarsko mesto na oko 60 kilometara severozapadno od regionalne prestonice Donjecka.

Reč je o ključnom čvorištu za snabdevanje i transport na istočnom frontu i osvajanje Pokrovska Rusiju bi približilo zauzimanju celog regiona Donjecka, jednog od dva koji čine Donbas.

Dejstvujući iz Pokrovska, ruska vojska lakše bi mogla da napada takozvani 'pojas gradova tvrđava' - Kramatorsk, Slovjansk, Kostjantinovku i Družkivku.

Proteklog vikenda, 29. i 30. novembra, Moskva je objavila je snimak na kojem se vidi ruski predsednik Vladimir Putin kako posećuje komandni punkt.

Rekao je da je Rusija postigla napredak u „važnoj oblasti, svi razumemo koliko je to važno“.

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, preneo je novinarima najnoviji izveštaj vojne komande.

„General armije Gerasimov je izvestio vrhovnog komandanata o oslobađanju gradova Krasnoarmejsk (Pokrovsk) u Donjeckoj Narodnoj Republici i Volčansk u Harkovskoj oblasti, kao i o rezultatima ofanzivnih operacija trupa u drugim oblastima“, rekao je Peskov.

Prema ruskoj novinskoj agenciji Interfaks, Putin se zahvalio vojsci „na rezultatima u Krasnoarmejsku“, nazivu iz sovjetskog doba koji Rusi koriste za Pokrovsk.

Prema mapama iz OSINT projekata koji stalno prate promene na liniji fronta - ukrajinskog DeepState-a i finske Black Bird Group - Rusi još nisu potpuno zauzeli Pokrosk i Volčansk.

Šef ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, Andrej Kovalenko, rekao je da se čini da je glavni cilj Rusije bio da osigura da se sav pritisak u američkom mirovnom planu izvrši na Ukrajinu.

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS Ruski vojnik sa nacionalnom zastavom - Kremlj tvrdi da je fotografija napravljena u centru Pokrovska

Getty Images Više od godinu dana vodile su se žestoke borbe za Pokrovsk

Ranije je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski stanje oko Pokrovska opisao kao „vrlo teško" i priznao da su „ruske diverzantske grupe" ušle u grad.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je 28. oktobra da su ruske snage opkolile ukrajinsku vojsku oko glavne železničke stanice i 'očistile gradski okrug Trojanda'.

Vojnik iz ukrajinske 155. brigade, Artem Pribiljnov, tada je negirao da je ukrajinska vojska okružena u „kotlu" kod Pokrovska.

„Ali rat se promenio i sada je više tehnološki", rekao je.

U prethodnim napadima postojao je put kojim je vojska mogla da ulazi i izlazi, rekao je, ali sada dronovi kontrolišu pristupne tačke, što ga čini „izuzetno opasnim".

„Možda zato Rusi tvrde da su opkolili Pokrovsk čak i ako nema fizičkog opkoljavanja grada?", zapitao se.

Snabdevanje ukrajinskih snaga u Pokrovskoj oblasti zavisilo je od puta Pavlograd-Pokrovsk, koji je pod stalnim napadima ruskih dronova.

„Možete da se krećete tim putem, ali samo ako želite da oprobate sopstvenu sreću.

„Iz mog iskustva tokom borbi za Kursk (ruski pogranični region), kraj odbrane dolazi čim dođe i kraj snabdevanja.

„U Kursku su nam Rusi dronovima blokirali put do Sudže, i cela naša odbrana se raspala", rekao je još u julu za BBC vojnik koji se borio u Kurskoj oblasti.

Ruski napadi na Pokrovsk nisu prestali od početka bitke za grad, a Pokrovsk i susedni Mirnograd su već praktično poluokruženi, kaže on.

„Nakon što su Rusi uspeli da preseku autoput Pokrovsk-Konstantinovka, oni stalno napreduju.

„Konfiguracija oko grada pokazuje da bi u narednim mesecima mogao da ponovi sudbinu Bahmuta i Avdejevke", rekao je taj neimenovani vojnik za BBC ukrajinski servis krajem jula ove godine.

U Pokrovsku je u julu živelo još oko hiljadu civila.

Pre rata, u gradu je živelo više od 60.000 ljudi.

GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images Tokom godine borbi u blizini Pokrovska, linija fronta se pomerila sve do predgrađa grada

Prema rečima kapetana Grigorija Šapovala, portparola ukrajinske operativne grupe „Istok", krajem oktobra Rusija je koncentrisala veliki broj vojnika i opreme u blizini Pokrovska i da koriste oklopna vozila za podršku pešadiji.

„Zato ih je teško zaustaviti", rekao je.

Ukrajinska vojska obično koristi dronove da bi se suprotstavila ruskom napredovanju, ali su magloviti i kišoviti vremenski uslovi otežali otkrivanje i uništavanje pešadijskih jedinica.

Situacija u i oko Pokrovska ilustruje koliko je visoka cena pomeranja linije fronta, čak i za samo nekoliko metara.

Sredinom oktobra ove godine, ukrajinski mediji su izvestili da ruske snage učestvuju u uličnim borbama i ciljaju ukrajinske položaje, pre svega operatore dronova.

Upotreba dronova znači da i ruske i ukrajinske snage mogu da se međusobno duboko udaraju sa obe strane linije fronta.

Ruska invazija počela je u februaru 2022. godine, a ruske snage trenutno zauzimaju oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

