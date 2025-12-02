Bez struje ovaj deo Beograda: Evo gde će biti isključenja vode, proverite da li ste na spisku

Elektrodistribucija Srbije je najavila planirane prekide isporuke struje u Beogradu za deo opštine Obrenovac od 9 do 12 sati Radovi na vodovodnoj mreži u opštini Vračar uzrokuju povremene prekide i umanjen pritisak vode od 22.00 do 06.00 sati Elektrodistribucija Srbije za danas, 2. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu, kao i povremeno isključenje vode u delu jedne beogradske opštine. Isključenja struje obuhvatiće danas