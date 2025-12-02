(Foto) Sablasne scene iz Niša! Šta se ovo dešava?! Ne vidi se ni prst pred okom, zbog ove pojave svi moramo biti na ekstremnom oprezu

RHMZ u Srbiji upozorava na gustu maglu koja značajno smanjuje vidljivost na određenim područjima JP Putevi Srbije apeluje na pažljivu vožnju na putevima, posebno na deonicama sa povećanom maglovitošću U toku noći u Vojvodini, na području Beograda, po kotlinama i dolinama reka, na Pešterskoj visoravni i u planinskim predelima jugozapadne Srbije magla će smanjivati vidlјivost na 100 do 500m, lokalno i manje, upozorio je večeras Republički hidrometeorološki zavod.