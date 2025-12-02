AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

Auto-moto savez Srbije upozorio je danas vozače na pojavu poledice i magle na putevima širom Srbije, kao i na sneg, kog u mestimično raskvašenom stanju do pet centimetara, ima na putevima na teritoriji Zaječara i Ivanjice.

Prohodnost puteva, kako je naveo AMSS u saopštenju, bolja je u odnosu na prethodne dane, a kolovozi u nižim predelima su suvi ili mestimično vlažni. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju po sedam sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu. Četvoročasovna zadržavanja za kamione zabeležena su na Horgošu, trosatna na Kelebiji, dok se po dva sata čeka i za izlaz iz države na Sremskoj Rači i Bezdanu.