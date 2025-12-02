AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
AMSS: Poledica i magla na putevima, na teritoriji Zaječara i Ivanjice raskvašen sneg

Auto-moto savez Srbije upozorio je danas vozače na pojavu poledice i magle na putevima širom Srbije, kao i na sneg, kog u mestimično raskvašenom stanju do pet centimetara, ima na putevima na teritoriji Zaječara i Ivanjice.

Prohodnost puteva, kako je naveo AMSS u saopštenju, bolja je u odnosu na prethodne dane, a kolovozi u nižim predelima su suvi ili mestimično vlažni. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju po sedam sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu. Četvoročasovna zadržavanja za kamione zabeležena su na Horgošu, trosatna na Kelebiji, dok se po dva sata čeka i za izlaz iz države na Sremskoj Rači i Bezdanu.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

Glas Zaječara pre 46 minuta
Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

RTV pre 2 sata
AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

AMSS upozorava na poledicu i maglu na putevima

Radio 021 pre 1 sat
AMSS upozorava: Poledica i magla širom Srbije

AMSS upozorava: Poledica i magla širom Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
Nikad ući u EU: Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Nikad ući u EU: Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju sedam sati

Dnevnik pre 2 sata
Čeka se i do 7 sati: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Čeka se i do 7 sati: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Alo pre 2 sata
Upozorenje za vozače: Magla i poledica u Vojvodini, savetuje se poseban oprez! Evo gde je vidljivost najmanja

Upozorenje za vozače: Magla i poledica u Vojvodini, savetuje se poseban oprez! Evo gde je vidljivost najmanja

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarSuvi DoSnegHorgošBatrovciAMSSKelebijaŠidsaobraćaj

Društvo, najnovije vesti »

"Studenti nastavljaju najnormalnije da studiraju" oglasio se Mića Jovanović nakon oduzimanja dozvole Megatrendu, evo šta su…

"Studenti nastavljaju najnormalnije da studiraju" oglasio se Mića Jovanović nakon oduzimanja dozvole Megatrendu, evo šta su uputstva iz Ministarstva prosvete

Blic pre 22 minuta
"Beograd Prajd" pokreće inicijativu za nagradu "Noa Milivojev": "Trajni podsetnik na ubistvo koje je ostavilo dubok trag u…

"Beograd Prajd" pokreće inicijativu za nagradu "Noa Milivojev": "Trajni podsetnik na ubistvo koje je ostavilo dubok trag u zajednici i društvu" (foto)

Blic pre 7 minuta
Sajber ponedeljak bolji od Crnog petka u SAD? Amerikanci potrošili gotovo 14,2 milijarde dolara: rekordna godina za kupovinu…

Sajber ponedeljak bolji od Crnog petka u SAD? Amerikanci potrošili gotovo 14,2 milijarde dolara: rekordna godina za kupovinu preko interneta

Blic pre 17 minuta
Spali smo na dva dana

Spali smo na dva dana

Danas pre 1 sat
Beograd i Srbija se već drugi dan guše u zagađenom vazduhu: Pratite u realnom vremenu novi evropski indeks kvaliteta

Beograd i Srbija se već drugi dan guše u zagađenom vazduhu: Pratite u realnom vremenu novi evropski indeks kvaliteta

Danas pre 47 minuta