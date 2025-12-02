Čeka se i do 7 sati: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Alo
Teretna vozila najviše čekaju na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje, sedam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS)

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za teretnjake na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije je četiri sata, na kelebiji tri, a na Bezdanu i Sremskoj Rači po dva sata. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. BONUS VIDEO
