"Osvojili smo Pokrovsk", Peskov tvrdi: Putin je obavešten, ruske snage zauzele i Vovčansk?!

Tvrdnje uključuju zauzimanje grada Vovčansk u oblastu Harkov.

Nema potvrde iz Kijeva, ali ukrajinske snage spominju nastavak borbi u regionu. Ruska vojska je zauzela ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnom regionu Donjecka, koji je bio pod napadima oko godinu dana, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsednik Vladimir Putin obavešten. Nema potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susednom Harkovu. Tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti, iako je