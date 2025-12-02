"Osvojili smo Pokrovsk", Peskov tvrdi: Putin je obavešten, ruske snage zauzele i Vovčansk?!

Blic pre 3 sata
"Osvojili smo Pokrovsk", Peskov tvrdi: Putin je obavešten, ruske snage zauzele i Vovčansk?!

Tvrdnje uključuju zauzimanje grada Vovčansk u oblastu Harkov.

Nema potvrde iz Kijeva, ali ukrajinske snage spominju nastavak borbi u regionu. Ruska vojska je zauzela ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnom regionu Donjecka, koji je bio pod napadima oko godinu dana, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsednik Vladimir Putin obavešten. Nema potvrde iz Kijeva. Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susednom Harkovu. Tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti, iako je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ruska vojska ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, u toku ulične borbe

Ruska vojska ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, u toku ulične borbe

Politika pre 1 sat
Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, ključni grad u Donjecku

Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, ključni grad u Donjecku

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinDonjeckKijevHarkov

Svet, najnovije vesti »

Peta najstarija osoba na svetu preminula u Rusiji u 115. godini

Peta najstarija osoba na svetu preminula u Rusiji u 115. godini

Politika pre 27 minuta
Prevo: Ako nas Rusija tuži i dobije, to je bankrot za Belgiju

Prevo: Ako nas Rusija tuži i dobije, to je bankrot za Belgiju

Politika pre 42 minuta
Ukrajinska pravda i ruska nepravda

Ukrajinska pravda i ruska nepravda

Radar pre 1 sat
Razbijena prva poznata ćelija povezana s američkom neonacističkom grupom: španska policija uhapsila i vođu - otkriveni planovi…

Razbijena prva poznata ćelija povezana s američkom neonacističkom grupom: španska policija uhapsila i vođu - otkriveni planovi o mogućim selektivnim napadima

Kurir pre 1 sat
(Video) Filmska pljačka na auto-putu pošla po zlu: Naoružana banda napala blindirano vozilo u tunelu, ali deo plena od 2…

(Video) Filmska pljačka na auto-putu pošla po zlu: Naoružana banda napala blindirano vozilo u tunelu, ali deo plena od 2 miliona evra izgoreo

Blic pre 1 sat