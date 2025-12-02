Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, ključni grad u Donjecku

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov obavestio je večeras predsednika Rusije Vladimira Putina da su ruske jedinice zauzele ključni grad u Donjeckoj oblasti Pokrovsk i grad Volčansk u Harkovskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je naveo da je Putin večeras posetio jedno od komandnih mesta Združene grupe snaga, gde je saslušao izveštaje Gerasimova, komandanta Grupe centar Valerija Solodčuka i komandanta Istočne grupe Andreja Ivanajeva, prenosi Tass. Ivanajev je izvestio o izlasku ruske vojske na reku Gajčur i o početku operacije za zauzimanje grada Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti, gde se trenutno vode ulične borbe. Ukrajinski mediji za sada nisu ni potvrdili ni demantovali vest da