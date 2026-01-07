SAD ublažile optužnicu protiv Madura: Više ga ne smatraju liderom Kartela Sunca

Nedeljnik
Ministarstvo pravde SAD je u revidiranoj optužnici protiv bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura uklonilo reference koje ga identifikuju kao vođu takozvanog Kartela Sunca, ublažavajući ranije tvrdnje, javlja španska novinska agencija Efe.

U optužnici iz 2020. godine, koju je podigla velika porota SAD, navodi se da je Maduro „pomogao u upravljanju, i na kraju vodio Kartel Sunca tokom dolaska na vlast u Venecueli“. Ovu tvrdnju je predsednik SAD Donald Tramp više puta citirao kako bi opravdao kampanju SAD protiv droge na Karibima. Sistem klijentelizma umesto vođstva Međutim, u ažuriranoj optužnici, koju su tužioci izmenili nekoliko sati nakon hapšenja Madura i njegove supruge, formulacija je ublažena.
