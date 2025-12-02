"Vozači obavezno da uključe ovo na vozilima!" Hitno se oglasio MUP: Srbiju jutros "okovala" opasna pojava

Blic pre 1 sat
"Vozači obavezno da uključe ovo na vozilima!" Hitno se oglasio MUP: Srbiju jutros "okovala" opasna pojava

Vozačima se savetuje da uključe sve pokazivače pravca na vozilu u uslovima smanjene vidljivosti MUP poziva vozače da voze odgovorno i sa povećanom dozom opreza Ministarstvo unutrašnjih poslova hitno je apelovalo na vozače zbog smanjene vidljivosti prouzrokovana gustom maglom, što značajno otežava vožnju.

Ovog jutra magla je "okovala" Srbiju, na mnogim deonicama puta ne vidi se prst pred okom. Kako je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio juče, magla će smanjivati vidljivost na 100 do 500 metara. S toga iz MUP-a savetuju vozačima da: ​ "Pokazivači pravca - u uslovima izrazito smanjene vidljivosti, vozači su u obavezi da uključe sve pokazivače pravca na vozilu", apeluje MUP. Ističu vozačima da voze odgovorno i sa povećanom dozom opreza. "Vaša bezbednost
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

RTV pre 9 minuta
Magla na putevima u Srbiji

Magla na putevima u Srbiji

Jug press pre 29 minuta
Kamioni satima na granici

Kamioni satima na granici

Vesti online pre 25 minuta
Oprez na putevima zbog magle: Višesatna zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje

Oprez na putevima zbog magle: Višesatna zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje

Serbian News Media pre 9 minuta
Dramatično upozorenje MUP-a! Magla progutala Srbiju, hitno prilagodite vožnju: Obavezno uključite ova svetla!

Dramatično upozorenje MUP-a! Magla progutala Srbiju, hitno prilagodite vožnju: Obavezno uključite ova svetla!

Telegraf pre 29 minuta
Stanje na putevima: Vidljivost smanjena zbog magle

Stanje na putevima: Vidljivost smanjena zbog magle

Glas Zaječara pre 59 minuta
Putevi prohodni, snega ima mestimično na teritoriji Ivanjice

Putevi prohodni, snega ima mestimično na teritoriji Ivanjice

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Grafiti tzv. OVK osvanuli na Dudinom Kršu kod Kosovske Mitrovice

Grafiti tzv. OVK osvanuli na Dudinom Kršu kod Kosovske Mitrovice

RTV pre 20 minuta
Bauk Jugoslavije kruži Hrvatskom

Bauk Jugoslavije kruži Hrvatskom

Peščanik pre 9 minuta
Bolnice na udaru u Srbiji

Bolnice na udaru u Srbiji

Peščanik pre 29 minuta
Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

Zbog guste magle, MUP apeluje da se smanji brzina kretanja i poveća odstojanje

RTV pre 9 minuta
Magla na putevima u Srbiji

Magla na putevima u Srbiji

Jug press pre 29 minuta