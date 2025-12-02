"Vozači obavezno da uključe ovo na vozilima!" Hitno se oglasio MUP: Srbiju jutros "okovala" opasna pojava

Vozačima se savetuje da uključe sve pokazivače pravca na vozilu u uslovima smanjene vidljivosti MUP poziva vozače da voze odgovorno i sa povećanom dozom opreza Ministarstvo unutrašnjih poslova hitno je apelovalo na vozače zbog smanjene vidljivosti prouzrokovana gustom maglom, što značajno otežava vožnju.

Ovog jutra magla je "okovala" Srbiju, na mnogim deonicama puta ne vidi se prst pred okom. Kako je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio juče, magla će smanjivati vidljivost na 100 do 500 metara. S toga iz MUP-a savetuju vozačima da: ​ "Pokazivači pravca - u uslovima izrazito smanjene vidljivosti, vozači su u obavezi da uključe sve pokazivače pravca na vozilu", apeluje MUP. Ističu vozačima da voze odgovorno i sa povećanom dozom opreza. "Vaša bezbednost