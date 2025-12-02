Rojters piše: Vitkof i Kušner danas u Moskvi sa Putinom

Danas pre 23 minuta  |  Beta
Rojters piše: Vitkof i Kušner danas u Moskvi sa Putinom
Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džared Kušner (Jared Kuschner) razgovaraće danas u Moskvi sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o mogućem načinu za okončanje rata u Ukrajini najsmrtonosnijeg u Evropi od Drugog svetskog rata, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu. Tramp je više puta rekao da želi da okonča rat u Ukrajini, koji njegova administracija opisuje kao
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersDonald Tramp

