Dok Vašington i Moskva razgovaraju, Evropa strahuje od “lošeg dogovora” o Ukrajini

Kako god da se ostvari najnoviji pritisak američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da se okonča rat u Ukrajini, Evropa se plaši mogućnosti sporazuma, koji neće kazniti ili oslabiti Rusiju kako su se njeni lideri nadali, dovodeći bezbednost kontinenta u veću opasnost, objavila je danas britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Evropa će možda morati da prihvati rastuće ekonomsko partnerstvo između Vašingtona, svog tradicionalnog zaštitnika u NATO savezu, i Moskve, za koju većina evropskih vlada, i sam NATO, navode da je najveća pretnja evropskoj bezbednosti. Iako su Ukrajinci i drugi Evropljani uspeli da se suprotstave delovima američkog plana od 28 tačaka za okončanje borbi koji je viđen kao izrazito proruski, svaki sporazum će verovatno i dalje nositi velike rizike za kontinent.