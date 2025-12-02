NBA liga: Luka Dončić igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Branson najbolji na Istoku

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši LA Lejkersa su prošle nedelje ostvarili tri pobede na tri meča u NBA ligi. Dončić je prosečno beležio 37,3 poena, 10,3 asistencije i 8,7 skokova po utakmici. Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Njujorka Džejlen Branson. On je imao prosek od 28,8 poena, 4,5 asistencija i tri skoka po meču. Košarkaši Njujorka su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice u NBA ligi.