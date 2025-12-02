uživo RAT U UKRAJINI Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju, Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk

Administracija Donalda Trampa "veoma je optimistična" u pogledu mogućeg sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u Majamiju održali višesatne, intenzivne pregovore fokusirane na pitanje buduće granice sa Rusijom.

Istovremeno, francuski predsednik Emanuel Makron najavio je pooštravanje sankcija Moskvi, dok ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da se mirovni plan unapređuje i da je cilj da rat bude što pre okončan. Ključni događaji Bela kuća: Trampova administracija optimistična u vezi sa pregovorima o Ukrajini Posle razgovora sa Zelenskim, Makron najavio pooštravanje sankcija protiv Rusije Merc: Ne može da bude "diktiranog mira" u Ukrajini Zelenski: Sa Makronom sam