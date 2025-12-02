uživo RAT U UKRAJINI Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Rusija tvrdi da je zauzela Pokrovsk i Volčansk

Administracija Donalda Trampa "veoma je optimistična" u pogledu mogućeg sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, nakon što su američki i ukrajinski zvaničnici u Majamiju održali višesatne, intenzivne pregovore fokusirane na pitanje buduće granice sa Rusijom.

Istovremeno, francuski predsednik Emanuel Makron najavio je pooštravanje sankcija Moskvi, dok ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da se mirovni plan unapređuje i da je cilj da rat bude što pre okončan. Ključni događaji Bela kuća: Trampova administracija optimistična u vezi sa pregovorima o Ukrajini Posle razgovora sa Zelenskim, Makron najavio pooštravanje sankcija protiv Rusije Merc: Ne može da bude "diktiranog mira" u Ukrajini Zelenski: Sa Makronom sam
UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof se sastaje sa Putinom; EU u diplomatskoj ofanzivi protiv Rusije

RTV pre 1 sat
Vitkof krenuo za Rusiju

Sputnik pre 33 minuta
Vitkof se sastaje sa Putinom; EU u diplomatskoj ofanzivi protiv Rusije

RTS pre 33 minuta
Susret o kom bruji planeta: Avion kojim Vitkof putuje za Moskvu poleteo iz SAD

Alo pre 43 minuta
Uživo Vitkof se sastaje sa Putinom Sprema se najoštriji talas sankcija

Alo pre 1 sat
Avion kojim Vitkof putuje za Moskvu poleteo iz SAD

Politika pre 33 minuta
Vitkof poleteo za Moskvu: Ukrajinska kriza ključna tema sa sastanku sa Putinom

Večernje novosti pre 33 minuta
Putin: Oslobođena dva velika grada

Pravda pre 8 minuta
“Zelenski će otići ove nedelje…”

Vesti online pre 8 minuta
Ako planirate skijanje u Italiji i Austriji - trebaće vam deblji novčanik

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Likvidirani plaćenici

Vesti online pre 3 minuta
Amerika se sprema za drastičan korak?! Ministarka predložila potpunu zabranu putovanja zbog pucnjave u Vašingtonu…

Blic pre 3 minuta