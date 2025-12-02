Niko ga nije hteo, a on isprašio Jokića i Nagetse: Svi pričaju o Dalasovom igraču iz senke

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su poraz od Dalas Maveriksa uprkos maestralnoj partiji Nikole Jokića.

Srpski as je postigao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, dok je sa druge strane izdominirao Entoni Dejvis sa 32 poena, 23 skoka i četiri asistencije. Ipak, ključnu ulogu je odigrao igrač iz senke Rajan Nembhard koji je postigao 28 poena (4/5 za tri poena, 12/14 šut iz igre), a dodao je i 10 asistencija, što mu je ukupni rekord karijere. Uz to nije izgubio nijednu loptu, niti je bio na liniji slobodnih bacanja. Sjajan meč je odigrao i Kuper Fleg u kome mnogi