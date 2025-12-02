Ovakvog Jokića nikad niste videli: Razočaran odmahivao glavom, u čudu šta mu rade saigrači

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Ovakvog Jokića nikad niste videli: Razočaran odmahivao glavom, u čudu šta mu rade saigrači

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu izvrsnu utakmicu za Denver, međutim ni njegov 11. tripl-dabl u sezoni nije bio dovoljan da se dođe do pobede protiv slabašnog Dalasa.

Samo su Jokić i Spenser Džouns igrali za Denver, tako da i ne čudi pobeda što je Dalas slavio 131:121 i to pred krcatom "Bol arenom". Ono što je posebno bolno je što je Denveru ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće, što je najgori niz od kada je Jokić postao starter, a ni sam nije imao odgovor na pitanje šta se dešava sa njegovom ekipom. Odmahivao je glavom u neverici dok je gledao statistiku i prisećao se katastrofalne odbrane i nezalaganja njegovih saigrača za
Jokić: "Uh, nije dobar osećaj"

Sportske.net pre 9 minuta
Nestvarna četvrtina Jokića u poslednjem meču Nagetsa: Prve takve brojke od devedesetih godina

Euronews pre 1 sat
Jokić blistao, ali uzalud: Bolan poraz Denvera na domaćem terenu (galerija)

Kurir pre 50 minuta
Ne vredi, Denver opet loš kod kuće, sumrak favorita, izgubili i Lejkersi!

Sportske.net pre 2 sata
Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera, pobede Majamija i Vašingtona

Radio sto plus pre 1 sat
Nikola Jokić odigrao meč kakav nije viđen 58 godina: A onda mu je njegov Denver zario nož u leđa

Mondo pre 2 sata
VIDEO Jokić uradio nešto neviđeno u prethodnih 29 godina, Denver se na kraju potpuno raspao

Nova pre 2 sata
Obradović se obraća javnosti u utorak? Nekadašnji košarkaš Partizana o njegovoj ostavci – „Mislim da to još nije definitivno“…

Danas pre 40 minuta
(VIDEO) Skoro tri decenije nije viđen učinak kao Jokićev, ali Denver je izgubio

Danas pre 40 minuta
NBA: Dalas slavio protiv Nagetsa uprkos novom Jokićevom tripl-dablu

Nedeljnik pre 35 minuta
Srpski derbi koji nije održan: Majami razbio Kliperse – Jović i Bogdanović bez šanse da zablistaju!

Hot sport pre 30 minuta
Obradovićev odlazak nije defintivan: Legendarni košarkaš otkrio nove informacije – Rasplet tek sledi!

Hot sport pre 15 minuta