Ovakvog Jokića nikad niste videli: Razočaran odmahivao glavom, u čudu šta mu rade saigrači

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći još jednu izvrsnu utakmicu za Denver, međutim ni njegov 11. tripl-dabl u sezoni nije bio dovoljan da se dođe do pobede protiv slabašnog Dalasa.

Samo su Jokić i Spenser Džouns igrali za Denver, tako da i ne čudi pobeda što je Dalas slavio 131:121 i to pred krcatom "Bol arenom". Ono što je posebno bolno je što je Denveru ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće, što je najgori niz od kada je Jokić postao starter, a ni sam nije imao odgovor na pitanje šta se dešava sa njegovom ekipom. Odmahivao je glavom u neverici dok je gledao statistiku i prisećao se katastrofalne odbrane i nezalaganja njegovih saigrača za