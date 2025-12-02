Pronađen podatak neviđene dominacije Jokića, za 50 godina mu niko nije bio ni blizu

Nova pre 43 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Pronađen podatak neviđene dominacije Jokića, za 50 godina mu niko nije bio ni blizu

Nikola Jokić nastavlja da pomera granice NBA košarke.

Srbin je postao apsolutni rekorder poslednjih 50 godina po broju utakmica u kojima je ostvario učinak od najmanje 25 poena, 20 skokova i 10 asistencija — čak 11 puta, više nego sve aktivne zvezde zajedno. Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je da ispisuje stranice NBA istorije. Prema zvaničnoj statistici lige, centar Denver Nagetsa je postao nedostižan rekorder modernog doba po broju „25–20–10“ partija — učinka koji najbolje oslikava totalnu košarkašku
KošarkaNBANikola JokićDenver

