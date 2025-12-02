Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Rektorka Koledža Evrope i bivša visoka predstavnica EU za spoljne poslove Federika Mogerini privedena je jutros okviru istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava EU u koju su umešani Koledž Evrope i Služba za spoljne poslove EU.

Inače, na Koledžu Evrope je Telekom Srbija ove godine drugu godinu zaredom stipendirao studente iz Srbije koji su izrazili želju za postdiplomskim usavršavanjem na ovom koledžu. Kancelarija Evropskog javnog tužilaštva je ranije danas saopštila da je predmet istrage Diplomatska akademija EU, devetomesečni program obuke za mlade diplomate u zemljama članicama, koji je Koledž Evrope dobio na tenderu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) 2021. i 2022. godine.