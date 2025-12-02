Zdravković: Zaustavljanje Rafinerije biće strašan udarac za budžet, problem s gasom daleko je složeniji

Prestanak rada Rafinerije nafte u Pančevu biće strašan udarac za srpski budžet, a problem gasnog aranžmana koji sa Rusima ističe krajem decembra, čime se u pitanje dovodi snabdevanje Srbije ovim energentom, biće još veći, izjavio je energetski ekspert Miloš Zdravković gostujući na N1.

Zdravković kaže da je Naftna industrija Srbije najveći biznis koji se generiše u Srbiji i najveći punilac budžeta, i da u vesti da nije dobijena licenca od SAD za nastavak snabdevanja naftnom Rafinerije u Pančevu nema ničega dobrog. „Bez te američke licence rafinerija jednostavno ne može da radi. Sve te priče da postoje alternativni pravci snabdevanja za srpsku rafineriju – ne postoje. Nažalost, država Srbija nema izlaz na more. Država Srbija nije povezana na