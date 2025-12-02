Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada je saopštila da će povući kontroverzni predlog budžeta za 2026. godinu posle masovnih protesta u glavnom gradu Sofiji, ali i drugim mestima širom zemlje.

Desetine hiljada ljudi učestvovalo je u protestima zbog predloženog budžeta, za koji su rekli da pokušava da prikrije široko rasprostranjenu korupciju u vladi. Neki demonstranti, sa maskama na licima, sukobili su se sa policijom, prethodno napavši prostorije vladajuće konzervativne stranke Gerb, kao i DPS stranke u Sofiji. Vlada je 2. decembra saopštila da će odustati od predloga, koji je podrazumevao i povećane poreze. I prošle nedelje je bilo protesta kada je