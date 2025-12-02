Predsednik Bugarske Radev zatražio hitnu ostavku vlade: Izbori su jedini put napred

Predsednik Bugarske Rumen Radev zatražio je hitnu ostavku vlade i istakao da su vanredni izbori neizbežni zbog neusvajanja budžeta za 2026. godinu. Poručio je da su izbori jedini put napred. Nedavne proteste širom Bugarske opisao je kao kulminaciju dugo potiskivanog nezadovoljstva koje građani osećaju kroz generacije.

Radev je u obraćanju naciji rekao da je vlada "osramoćena" i poručio da su prevremeni izbori "jedini put napred". Predsednik Bugarske je naglasio da jučerašnji nemiri u Sofiji i drugim gradovima nisu bili samo sukob između demonstranata i policije, već "rezultat provokacija ukorenjenih oligarhijskih interesa koji traže konfrontaciju". Pozvao je sve građane da poštuju zakon i izbegavaju nasilje, ističući da provokacije ne mogu poništiti jasnu poruku javnosti: Bugari