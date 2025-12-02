Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Danas pre 46 minuta  |  BBC News na srpskom
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada je saopštila da će povući kontroverzni predlog budžeta za 2026. godinu posle masovnih protesta u glavnom gradu Sofiji, ali i drugim mestima širom zemlje.

Desetine hiljada ljudi učestvovalo je u protestima zbog predloženog budžeta, za koji su rekli da pokušava da prikrije široko rasprostranjenu korupciju u vladi. Neki demonstranti, sa maskama na licima, sukobili su se sa policijom, prethodno napavši prostorije vladajuće konzervativne stranke Gerb, kao i DPS stranke u Sofiji. Vlada je 2. decembra saopštila da će odustati od predloga, koji je podrazumevao i povećane poreze. I prošle nedelje je bilo protesta kada je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

NIN pre 41 minuta
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Radio 021 pre 46 minuta
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

BBC News pre 56 minuta
Bugarska vlada povukla budžet posle najvećih protesta u poslednjih deset godina

Bugarska vlada povukla budžet posle najvećih protesta u poslednjih deset godina

NIN pre 1 sat
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Južne vesti pre 51 minuta
Opšta pobuna u Bugarskoj: Građani na ulicama zbog korupcije i budžeta za 2026.

Opšta pobuna u Bugarskoj: Građani na ulicama zbog korupcije i budžeta za 2026.

Nedeljnik pre 2 sata
Šta podstiče proteste u Bugarskoj, najveće posljednjih nekoliko decenija?

Šta podstiče proteste u Bugarskoj, najveće posljednjih nekoliko decenija?

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBugarskakorupcija

Svet, najnovije vesti »

Oglasila se Moskva povodom hapšenja Federike Mogerini

Oglasila se Moskva povodom hapšenja Federike Mogerini

Danas pre 11 minuta
Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

Američki izaslanik Vitkof stigao u Kremlj na razgovore s Putinom

RTV pre 21 minuta
Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

RTV pre 11 minuta
Suđenje za tragediju u Kočanima: Svi optuženi negirali krivicu

Suđenje za tragediju u Kočanima: Svi optuženi negirali krivicu

BBC News pre 1 minut
Rute: Trenutno ne postoji konsenzus koji je potreban da Ukrajina pristupi Alijansi

Rute: Trenutno ne postoji konsenzus koji je potreban da Ukrajina pristupi Alijansi

RTV pre 36 minuta