UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Rusija je tokom noći izvela udare na Kijev i okolne regione, kao i na Dnjeparsku, Kirovogradsku, Nikolajevsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast, saopštio je predsednik Ukrajina Volodimir Zelenski. Tokom napada lansirano je skoro 300 jurišnih dronova, uglavnom tipa "šahed", i 50 raketa različitih tipova, uključujući balističke. Kao odgovor na ruske napade, poljsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je preko noći rasporedilo borbene avione kako bi zaštitilo

- Ruska PVO oborila 11 dronova iznad Moskve Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su danas 11 bespilotnih letelica koje su se kretale u pravcu Moskve, saopštio je gradonačelnik glavnog grada Rusije Sergej Sobjanjin. "Hitne službe rade na mestu srušenih dronova", napisao je on na platformi MAX. Sobjanin je prethodno objavio da je ukupno osam dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici za manje od 40 minuta. Privremena ograničenja dolazaka i