Lavrov o pregovorima u Ženevi: Evropljani bili na "kafe-pauzi"

Večernje novosti pre 2 sata
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su tokom pregovora o Ukrajini u Ženevi predstavnici evropskih zemalja „sedeli u predsoblju“.

Foto: Profimedia - Oni su sedeli negde u predsoblju, pili kafu. Pa, verovatno su međusobno razgovarali - rekao je Lavrov ruskim medijima. Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov istakao je da Moskva smatra besmislenim učešće evropskih predstavnika u pregovorima o mirnom rešenju. - Oni ničim ne mogu da pomognu, imajući u vidu njihovo raspoloženje. Upravo ste pomenuli šeficu evropske diplomatije i njene blistave izjave. Sa takvim stavom — kako mogu da pomognu?
Ključne reči

MoskvaUkrajinaSergej LavrovRusijaEvropa

