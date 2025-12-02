NIS: Počela obustava rada postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo

NIN pre 30 minuta  |  Tanjug
NIS: Počela obustava rada postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo
U Rafineriji nafte Pančevo danas počinje obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema NIS-u, saopštila je kompanija. "Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i
