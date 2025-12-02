Kragujevčane čeka novo poskupljenje vode od 4. januara

Nadzorni odbor JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac doneo je 1. decembra odluku o promeni cena vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda.

Ukoliko Grad da saglasnost na ovu odluku Kragujevčanima će računi već od 4. januara biti veći. Građani će umesto sadašnjih 90,14 dinara kubik vode plaćati 100,96 dinara. Usluge kanalizacije kao i prečišćavanja otpadnih voda umesto 30,23 koštaće 33,86 dinara. Ukupna cena će tako Kragujevčanima po kubiku skočiti sa 150,6 dinara na 168,68 dinara. Veći računi stizaće i preduzećima, preduzetnicima i zanatlijama. Njih će kubik vode umesto 168,85 koštati 189,11 dinara.