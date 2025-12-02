Kragujevčane čeka novo poskupljenje vode od 4. januara

Pressek pre 1 sat  |  pressek, foto:M.O.
Kragujevčane čeka novo poskupljenje vode od 4. januara

Nadzorni odbor JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac doneo je 1. decembra odluku o promeni cena vode, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda.

Ukoliko Grad da saglasnost na ovu odluku Kragujevčanima će računi već od 4. januara biti veći. Građani će umesto sadašnjih 90,14 dinara kubik vode plaćati 100,96 dinara. Usluge kanalizacije kao i prečišćavanja otpadnih voda umesto 30,23 koštaće 33,86 dinara. Ukupna cena će tako Kragujevčanima po kubiku skočiti sa 150,6 dinara na 168,68 dinara. Veći računi stizaće i preduzećima, preduzetnicima i zanatlijama. Njih će kubik vode umesto 168,85 koštati 189,11 dinara.
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Poskupljenje vode u Kragujevcu od 4. januara

Poskupljenje vode u Kragujevcu od 4. januara

Glas Šumadije pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Problem na MOSTU ZVEZDA: Kamioni danima parkirani čekaju na istovar, pešački deo u rupama (FOTO)

Problem na MOSTU ZVEZDA: Kamioni danima parkirani čekaju na istovar, pešački deo u rupama (FOTO)

InfoKG pre 8 minuta
Testiranje sistema za javno uzbunjivanje u sredu u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

Testiranje sistema za javno uzbunjivanje u sredu u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

PP media pre 3 minuta
Opština Čajetina nastavlja ulaganja u najmlađe: otvoren novi vrtić na Zlatiboru za 100 dece

Opština Čajetina nastavlja ulaganja u najmlađe: otvoren novi vrtić na Zlatiboru za 100 dece

Užice oglasna tabla pre 8 minuta
Testiranje sistema za javno uzbunjivanje u sredu u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

Testiranje sistema za javno uzbunjivanje u sredu u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

PP media pre 3 minuta
Radnica „Leonija“ u Prokuplju tužila poslodavca zbog nezakonitog otkaza

Radnica „Leonija“ u Prokuplju tužila poslodavca zbog nezakonitog otkaza

Rešetka pre 3 minuta