Obradović: Ostajem pri odluci, na ono što se dešavalo posle nje nisam mogao da utičem

Radio sto plus pre 1 sat
Obradović: Ostajem pri odluci, na ono što se dešavalo posle nje nisam mogao da utičem

“Ovo je bio izuzetno težak korak za mene, preuzeo sam odgovornost za sve ono loše što se dogodilo u ovoj sezoni i naravno da sam ostao pri toj odluci.

Dobio sam nebrojano poruka i razlog je što se obraćam jeste da sve razjansimo”, izjavio je Obradović. Obradović je nakon poraza od Panatinaikosa u Atini u Evroligi, prošle srede podneo ostavku na mesto trenera crno-belih. “Odluka je bila teška, a sve što se dogodilo posle toga, nisam mogao da utičem na to. Ne znam da li će priča koju smo ispisali biti ponovljena, ali to isključivo zavisi od vas samih, navijača Partizana koji su pravili atmosferu koja je prepoznata
