Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore osuđena na godinu i devet meseci zatvora

PODGORICA - Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prvostepeno je suđena na godinu i devet meseci zatvora, dok je sudija Privrednog suda Milica Vlahović Milosavljević dobila kaznu od šest meseci zatvora, javio je portal RTCG.

Presudu je izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Branislav Leković, koji je naveo da je sud nesumnjivo utvrdio njihovu krivičnu odgovornost. Tužilaštvo je za ovo krivično delo za Medenicu tražilo tri godine zatvora. Sud je utvrdio da je Medenica podstrekavala Vlahović Milosavljević da zloupotrebi službeni položaj. Optužnicom je predstavljeno da je Medenica, kao predsednica Vrhovnog suda, uticala na sudiju da donese odluku u korist svog kuma Rada Arsića, na štetu