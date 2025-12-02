Vremeplov: Rođen književnik Draško Ređep

NOVI SAD - Na današnji dan 1935. rođen je Draško Ređep, srpski književnik, filmski radnik, kritičar, urednik, univerzitetski profesor. Bio je retko aktivan, plodan autor nesvakidašnje erudicije. Sarađivao je, i kao urednik, s izdavačkom kućom "Prometej", Književnom opštinom Vršac (KOV), bio aktivan u žiriju NIN-ove nagrade kao i Vukove zadužbine. Knjige: "Antologija Crnjanski", "Poslednja večera, Minuli mrak", "Antologija Tišma", "Kojih nema", "Srpski sever", "Antologija Antić", "S obe strane reke", "Devet

Danas je utorak, 2. decembar, 336. dan 2025. Do kraja godine ima 29 dana. 1368 - Rođen je francuski kralj Šarl VI Vladao je pune 42 godine. U prvo vreme prozvan je "Šarl Voljeni", ali pošto je od 1392. pokazivao znake psihičkog rastrojstva ostao je poznat kao "Šarl Ludi". Izazvao je građanski rat između francuskih zemalja Armanjak i Burgundija, a tokom njegove vladavine Englezi su u Stogodišnjem ratu, predvođeni kraljem Henrijem V, 1415. naneli težak poraz