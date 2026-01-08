Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar: Ledeni dan i prestanak padavina

U Srbiji će danas biti ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Duvaće slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima vetar.

Najniža temperatura biće od minus osam do minus dva, lokalno i do minus 10, a najviša dnevna od minus četiri stepena do nule.

U Beogradu će takođe biti ledeni dan, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne i razvedravanje.

Najniža temperatura biće oko minus četiri, a najviša dnevna oko minus dva stepena.

(Beta, 08.01.2026)

