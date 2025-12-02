U Sremskoj Kamenici održana promocija 654 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je promociji 654 polaznika 51, 52, 53. i 54. klase Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) u Sremskoj Kamenici, poželeo im uspeh u daljoj službi i istakao da posao policajca zaslužuje veliko poštovanje. "Ovo je za vas, za naše Ministarstvo i za Republiku Srbiju veliki dan. Vi stupate u redove Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije. Posao policajca zaslužuje veliko poštovanje,