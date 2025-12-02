Sastanak između predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa počeće za otprilike pet sati, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin i Vitkof će na sastanku razgovarati o dogovorima postignutim između Vašingtona i Kijeva, rekao je on na brifingu za indijske novinare koji je organizovao Sputnjik Indija uoči posete Putina Nju Delhiju. “Rusija izuzetno ceni napore administracije Donalda Trampa za rešavanje ukrajinskog sukoba. Rusija je otvorena za mirovne pregovore, ali mora da realizuje svoje ciljeve postavljene u okviru SVO. Rusija želi da ukrajinski sukob bude rešen za mnoge generacije u