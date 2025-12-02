Vitkof u ruskoj misiji

Vesti online pre 2 sata
Vitkof u ruskoj misiji

Sastanak između predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa počeće za otprilike pet sati, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin i Vitkof će na sastanku razgovarati o dogovorima postignutim između Vašingtona i Kijeva, rekao je on na brifingu za indijske novinare koji je organizovao Sputnjik Indija uoči posete Putina Nju Delhiju. “Rusija izuzetno ceni napore administracije Donalda Trampa za rešavanje ukrajinskog sukoba. Rusija je otvorena za mirovne pregovore, ali mora da realizuje svoje ciljeve postavljene u okviru SVO. Rusija želi da ukrajinski sukob bude rešen za mnoge generacije u
Kremlj potvrdio da će sastanak Putina sa američkim zvaničnicima biti u 17.00 po lokalnom vremenu

Trampov čovek stigao kod Putina! Peskov najavio: "Sastanak će trajati koliko god bude potrebno"

Tvrdnje Kremlja „da bi se podigli diplomatski ulozi“ usred novih pregovora: Ukrajina odbacuje „glasne izjave“ Moskve o osvajanju Pokrovska, oglasio se Putin

Kremlj: Putin sa Vitkofom nakon 15 časova, razgovori će trajati koliko bude potrebno

Kremlj očekuje da će SAD potvrditi posvećenost kursu ruskog i američkog predsednika

Trampovi ljudi sleteli u Moskvu! Vitkof i Kušner uskoro na sastanku sa Putinom, na stolu samo jedna tema: "Trajanje? Koliko god treba"

Peskov: Putin će posle 15 časova primiti Vitkofa u Kremlju

Federika Mogerini privedena u okviru istrage o zloupotrebi sredstava

Kako je privedena Federika Mogerini: Objavljeni detalji policijske akcije i jednog od najvećih skandala koji trese EU

Privedena Federika Mogerini, istražuju je zbog korupcije

Privedena Federika Mogerini

Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

