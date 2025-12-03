Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Kako navodi Revija HAK, trenutno kolekcija ima više od 800 automobila iz Renaultove istorije.

Cilj je zadržati oko 600, a prvo će se prodavati automobile koje imaju svoje duplikate i primerke za koje je procenjeno da više nisu potrebni. Ova aukcija uključuje 100 ikonskih vozila iz Renaultove kolekcije, koji obuhvataju više od veka inovacija i automobilskog entuzijazma, piše Renault. Aukcija će se održati u novom muzeju u Flins-sur-Seineu, maloj opštini na severu Francuske, 7. decembra. Više od 90 posto automobila prodaje se bez istaknute cene. Posebno se