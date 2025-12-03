Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Auto blog pre 30 minuta  |  Revijahak.hr
Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Kako navodi Revija HAK, trenutno kolekcija ima više od 800 automobila iz Renaultove istorije.

Cilj je zadržati oko 600, a prvo će se prodavati automobile koje imaju svoje duplikate i primerke za koje je procenjeno da više nisu potrebni. Ova aukcija uključuje 100 ikonskih vozila iz Renaultove kolekcije, koji obuhvataju više od veka inovacija i automobilskog entuzijazma, piše Renault. Aukcija će se održati u novom muzeju u Flins-sur-Seineu, maloj opštini na severu Francuske, 7. decembra. Više od 90 posto automobila prodaje se bez istaknute cene. Posebno se
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Alpine planira dva električna roadstera

Alpine planira dva električna roadstera

Auto blog pre 15 sati
Renault objavio cene za novi Twingo u Italiji

Renault objavio cene za novi Twingo u Italiji

Auto blog pre 1 dan
Renault Clio VI, lisabonska premijera: Da li je kralj B-segmenta upravo postao Imperator?

Renault Clio VI, lisabonska premijera: Da li je kralj B-segmenta upravo postao Imperator?

Auto blog pre 1 dan
Električni Renault Twingo: Poznate prve cene u Evropi i detalji opreme

Električni Renault Twingo: Poznate prve cene u Evropi i detalji opreme

B92 pre 1 dan
Rosijevi retki kombinezoni i kaciga na aukciji za UNICEF

Rosijevi retki kombinezoni i kaciga na aukciji za UNICEF

Moto berza pre 4 dana
Na prodaju 2005 Ford GT koji je pripadao Polu Vokeru

Na prodaju 2005 Ford GT koji je pripadao Polu Vokeru

Auto blog pre 5 dana
Ovaj BMW 2002 ima Teslin elektromotor i BMW-ovu bateriju

Ovaj BMW 2002 ima Teslin elektromotor i BMW-ovu bateriju

Auto blog pre 5 dana

Ključne reči

RenoaukcijaRenaultFrancuska

Automobili, najnovije vesti »

Lynk & co jača svoju maloprodajnu mrežu i postavlja temelje za novu eru rasta

Lynk & co jača svoju maloprodajnu mrežu i postavlja temelje za novu eru rasta

Auto magazin pre 0 minuta
Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Renault prodaje niz automobila iz svog muzeja: Čudni Renault 21, Clio pick-up sa šest točkova...

Auto blog pre 30 minuta
Kia EV2 na Salonu automobila u Briselu

Kia EV2 na Salonu automobila u Briselu

Auto blog pre 1 sat
ACEA: Ciljevi za emisiju CO2 za automobile i kombije za 2030. i 2035. godinu više nisu dostižni

ACEA: Ciljevi za emisiju CO2 za automobile i kombije za 2030. i 2035. godinu više nisu dostižni

Auto blog pre 2 sata
Zašto vožnja automobila u zimskoj jakni može da bude opasna?

Zašto vožnja automobila u zimskoj jakni može da bude opasna?

N1 Info pre 2 sata