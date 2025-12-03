Muzika olakšava operacije i ubrzava oporavak, pokazuje studija

BBC News pre 1 sat | Sutik Bisvas - BBC dopisnik

BBC Pacijentkinja sluša muzika tokom operacije u bolnici u Nju Delhiju

Pod jakim svetlom operacione sale u indijskoj prestonici Nju Delhiju, žena leži nepomično dok se hirurzi pripremaju da joj izvade žučnu kesu.

Ona je u opštoj anesteziji, bez svesti, osećaja i potpuno nepokretna, jer je primila kombinaciju lekova koji izazivaju dubok san, blokiraju sećanje, ublažavaju bol, i privremeno paralizuju mišiće.

Ipak, usred zujanja monitora i rada hirurškog tima, sluša nežnu muziku flaute preko slušalica koje su joj na uši.

Čak i dok lekovi umiruju veći deo njenog mozga, slušni sistem ostaje delimično aktivan.

Kada se probudi, brže će osvestiti i imati bistriji um, jer joj je bila potrebna manja doza anestetika, poput propofola i opioidnih analgetika, nego pacijentima koji nisu slušali muziku.

Tako, barem, ukazuje nova, recenzirana studija koju su sproveli Medicinski koledž Maulana Azad i bolnica Lok Najak u Nju Delhiju.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Muzika i medicina (Music and Medicine), predstavlja neke od najuverljivijih dokaza da muzika koja se sluša tokom opšte anestezije može umereno, ali svrsishodno da smanji potrebu za lekovima i pospeši oporavak.

Studija je ispitivala pacijente koji su se podvrgli laparoskopskoj holecistektomiji, standardnoj operaciji uklanjanja žučne kese.

Zahvat je kratak, obično traje manje od sat vremena, i zahteva posebno brz oporavak u pogledu bistrine u glavi.

Da bi se razumelo zašto su istraživači ispitivali uticaj muzike, potrebno je razjasniti savremeni postupak davanja anestezije.

„Naš cilj je da se pacijent posle operacija što pre otpusti iz bolnice", kaže Farah Husein, viša specijalistkinja za anesteziologiju, koja je učestvovala u studiji.

„Pacijenti treba da se probude bistre glave, budu potpuno svesni i orijentisani, i u najboljem slučaju da nemaju bolove.

„Uz bolju kontrolu bola, smanjuje se reakcija organizma na stres", dodaje Farah, koja je i sertifikovana muzička terapeutkinja.

Da bi se to postiglo, neophodno je napraviti pažljivo izbalansiranu mešavinu pet ili šest lekova koji zajedno održavaju pacijenta u snu, blokiraju bol, sprečavaju sećanja na operaciju, i opuštaju mišiće.

Kod zahvata poput laparoskopskog uklanjanja žučne kese, anesteziolozi sada često dopunjuju ovu kombinaciju lekova regionalnim „blokadama" - ultrazvučno vođenim injekcijama koje umrtvljuju živce u trbušnom zidu.

„Opšta anestezija plus blokade su standard", kaže Tanvi Goel, glavna istraživačica i bivša viša asistentkinja na Medicinskom koledžu Maulana Azad.

„Tako radimo već decenijama", dodaje.

Ali telo operaciju ne podnosi lako.

Reaguje čak i pod anestezijom: broj otkucaja srca u minuti raste, nivo hormona naglo skače, a krvni pritisak skače.

Smanjivanje i kontrolisanje ovih reakcija jedan je od ključnih ciljeva savremene perioperativne nege.

Reakcija organizma na stres može da uspori oporavak i pogorša upalu, i ističe značaj pažljive kontrole odgovora tela, objašnjava Husein.

Stres organizma počinje čak i pre prvog reza, intubacijom - postavljanjem tubusa (cevi) u dušnik.

Za ovaj postupak anesteziolog koristi laringoskop kojim podiže jezik i meka tkiva u grlu pacijenta da bi dobio jasan pogled na glasne žice, i uvodi tubus u traheju.

To je rutinski korak uvođenja u opštu anesteziju koji obezbeđuje da su disajni putevi otvoreni i omogućava preciznu kontrolu disanja pacijenta dok je bez svesti.

„Smatra se da laringoskopija i intubacija izazivaju najstresniji odgovor tela tokom opšte anestezije", kaže Sonia Vadhavan, profesorka anesteziologije i intenzivne nege na Medicinskom koledžu Maulana Azad.

„Iako je pacijent bez svesti i ničega se neće sećati, telo i dalje reaguje na stres promenama srčanog ritma, krvnog pritiska i nivoima hormona stresa", ukazuje Vadhavan koja je i supervizorka studije.

Getty Images Pacijenti posle operacije treba da se probude bistre glave i idealno bez bolova

Lekovi su, naravno, unapređeni.

Stare maske za udisanje etra ne koriste se odavno.

Umesto njih, koriste se intravenski anestetici, od kojih je najpoznatiji propofol, sedativ i hipnotik koji je dospeo na loš glas zbog smrti Majkla Džeksona, ali je u operacionim salama izuzetno cenjen zbog brzog dejstva i lakog oporavka.

„Propofol deluje u roku od oko 12 sekundi", napominje Goel.

„Primenjujemo ga za kratke operacije kao što je laparoskopska holecistektomija jer ne stvara 'mamurluk' koji izazivaju inhalacioni anestetici".

Istraživački tim je želeo da sazna da li muzika može da smanji količinu propofola i fentanila (opioidnog analgetika) koja je potrebna za uspavljivanje pacijenata.

Manje lekova znači brže buđenje, stabilnije vitalne parametre i manje neželjenih dejstava.

Zato su osmislili studiju.

Posle pilot ispitivanja osam pacijenata, usledilo je jedanaestomesečno istraživanje koje je obuhvatilo 56 odraslih ljudi, starosti između otprilike 20 i 45 godina, koji su nasumično raspoređeni u dve grupe.

Svi su primali istu kombinaciju od pet lekova: lek protiv mučnine i povraćanja, sedativ, fentanil, propofol, i lek za opuštanje mišića.

Pacijenti u obe grupe su imali slušalice protiv buke, ali je samo jedna grupa slušala muziku.

„Zamolili smo pacijente da izaberu jednu od dve umirujuće instrumentalne kompozicije – nežnu flautu ili klavir", kaže Husein.

„U podsvesti i dalje postoje oblasti koje ostaju aktivne.

„Čak i ako se muzika ne zapamti svesno, podsvest može da dovede do korisnih efekata".

BBC Posle pilot ispitivanja osam pacijenata usledilo je istraživanje koje je obuhvatilo 56 odraslih koji su nasumično raspoređeni u dve grupe

Rezultati su bili neverovatni.

Pacijentima koji su slušali muziku bile su potrebne manje doze propofola i fentanila.

Imali su lakši oporavak, niže nivoe kortizola, hormona stresa, i znatno bolju kontrolu krvnog pritiska tokom operacije.

„Pošto telo zadržava sposobnost sluha pod opštom anestezijom, muzika može da oblikuje unutrašnje stanje mozga", navode istraživači.

Jasno je da je muzika umirila oluju u organizmu.

„Slušni sistem ostaje aktivan čak i kada ste bez svesti.

„Možda se ne sećate muzike, ali je mozak registruje", kaže Vadhavan.

Pretpostavka da um pod opštom anestezijom nije potpuno miran već dugo intrigira naučnike.

Retki slučajevi prisustva svesti tokom operacija u opštoj anesteziji pokazuju da pacijenti mogu da se sećaju delova razgovora u operacionoj sali.

Ako je mozak sposoban da registruje i pamti stresne doživljaje tokom operacije, čak i kada je pacijent bez svesti, onda bi mogao da bude sposoban da registruje i pozitivne ili utešne nadražaje, poput muzike, čak i bez svesnog sećanja.

„Tek počinjemo da istražujemo kako nesvesni um reaguje na intervencije koje ne podrazumevaju lekove, kao što je muzika", kaže Husein.

„To je način da se operaciona sala učini humanijom".

Muzikoterapija se dugo koristi u medicini - u psihijatriji, oporavku posle moždanog udara i palijativnoj nezi.

Ali njena primena u anestezilogiji, grani u kojoj dominiraju tehnika i mašine, predstavlja priličan iskorak.

Ako tako jednostavna intervencija može, makar i skromno, da smanji upotrebu lekova i ubrza oporavak, mogla bi da promeni način na koji bolnice razmišljaju o dobrobiti pacijenata tokom operacije.

Dok se istraživački tim priprema za sledeću studiju o anasteziji uz pomoć muzike, koja će se nadovezati na prethodne nalaze, podaci već ukazuju na jednu činjenicu: čak i kada je telo nepomično, a um uspavan, čini se da nekoliko nežnih nota mogu da pospeše oporavak.

