TOK navodi da za danas nije bilo zakazano saslušanje Selakovića: On tvrdi da će doći na novi datum

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je da je ministar kulture Nikola Selaković samoinicijativno jutros došao u to tužilaštvo, iako za danas nije bilo zakazano njegovo saslušanje u slučaju skidanja zaštite sa Generalštaba.

Iz tog tužilaštva su za portal N1 rekli da je Selakoviću lično uručena naredba za dovođenje, koja je dan ranije dostavljena policiji, te da policija neće morati da dovodi Selakovića na zakazano saslušanje

Ni tužilaštvo, niti ministar ne preciziraju za kada je saslušanje zakazano, ali Selaković za televiziju Informer navodi da nije saslušan danas, već da će se odazvati na drugi zakazani termin.

"Ja ću, naravno, da se pojavim i da raskrinkavam blokadersku, kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužilačke organizacije, na prvom mestu TOK. To što oni rade nije ništa drugo nego uzurpacija, politikanstvo i političko delovanje po nalogu koji dolazi spolja", kazao je Selaković.

Ponovio je ocenu da se ovaj postupak vodi kako bi se došlo do predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nazivajući ceo proces "velikim glupostima" i tvrdeći da tu "nema nikakvog kriminala".

Selaković se juče i jutros, samoinicijativno pojavio ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, nakon što je to tužilaštvo juče dalo nalog policiji za dovođenje ministra na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab, pošto se nije pojavio na prethodnom saslušanju zakazanom za 28. novembar.

On je jutros u tužilaštvo došao u pratnji partijskog kolege iz Srpske napredne stranke, advokata Vladimira Đukanovića, za koga je naveo da će biti njegov branilac.