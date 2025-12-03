"Putin neće odustati" Zvaničnik NATO uzburkao sve izjavom usred sastanka sa Amerikancima: "Moskva nije spremna..."

Blic pre 4 sati
"Putin neće odustati" Zvaničnik NATO uzburkao sve izjavom usred sastanka sa Amerikancima: "Moskva nije spremna..."
Kaže da Rusija cilja na očuvanje teritorijalnih zahteva i oslabljenje ukrajinskih vojnih kapaciteta Postizanje sporazuma može dovesti do ruskog uplitanja u političke procese Ukrajine, tvrdi on Nema naznaka da je Moskva spremna da napravi značajne ustupke kako bi se okončao rat u Ukrajini, preneo je danas CNN pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika NATO-a. Zvaničnik je rekao da Alijansa pozdravlja napore pregovarača da pokušaju da istupe iz ''ćorsokaka'' i
Kurir pre 1 sat
