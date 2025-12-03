EPS: Zamenom papirnog računa za elektronski do popusta od sedam odsto

Danas pre 1 sat  |  Beta
EPS: Zamenom papirnog računa za elektronski do popusta od sedam odsto
Elektroprivreda Srbije (EPS) preporučila je danas građanima da papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim, plate ga do 20. u mesecu i na taj način ostvare popust od sedam odsto. Кupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs. Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Plaćanje računa za struju u Srbiji: Kako ostvariti popust?

Plaćanje računa za struju u Srbiji: Kako ostvariti popust?

Vesti online pre 13 minuta
Zamenite papirni račun za struju elektronskim i ostvarite popust od 7 odsto

Zamenite papirni račun za struju elektronskim i ostvarite popust od 7 odsto

Telegraf pre 27 minuta
Elektronski račun za struju u Srbiji koristi više od 400.000 građana

Elektronski račun za struju u Srbiji koristi više od 400.000 građana

RTV pre 53 minuta
EPS poziva građane da papirni račun zamene elektronskim - čeka ih popust od sedam odsto

EPS poziva građane da papirni račun zamene elektronskim - čeka ih popust od sedam odsto

N1 Info pre 1 sat
EPS: Zamenom papirnog računa za elektronski do popusta od sedam odsto

EPS: Zamenom papirnog računa za elektronski do popusta od sedam odsto

NIN pre 1 sat
Više od 400.000 građana koristi e-račun: Zamenite papirni račun za struju elektronskim i ostvarite popust od 7 odsto

Više od 400.000 građana koristi e-račun: Zamenite papirni račun za struju elektronskim i ostvarite popust od 7 odsto

Blic pre 53 minuta
Kako do popusta za struju: Lakše je nego što mislite, nema čekanja u redovima

Kako do popusta za struju: Lakše je nego što mislite, nema čekanja u redovima

Kurir pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Infostud: U Srbiji u 2025. manja ponuda poslova za osobe sa invaliditetom

Infostud: U Srbiji u 2025. manja ponuda poslova za osobe sa invaliditetom

Nova ekonomija pre 33 minuta
Čeka vas 350 miliona dinara - evo kome su sredstva dodeljena

Čeka vas 350 miliona dinara - evo kome su sredstva dodeljena

Kamatica pre 33 minuta
Skupština usvojila zakon o budžetu za 2026. godinu: Za 2,9 odsto više sredstava nego za prethodni

Skupština usvojila zakon o budžetu za 2026. godinu: Za 2,9 odsto više sredstava nego za prethodni

Euronews pre 28 minuta
Potpisan Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije

Potpisan Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije

RTV pre 38 minuta
Kolika će biti penzija u januaru 2026. nakon povećanja

Kolika će biti penzija u januaru 2026. nakon povećanja

N1 Info pre 33 minuta