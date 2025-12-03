EPS: Zamenom papirnog računa za elektronski do popusta od sedam odsto

Elektroprivreda Srbije (EPS) preporučila je danas građanima da papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim, plate ga do 20. u mesecu i na taj način ostvare popust od sedam odsto. Кupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs. Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah