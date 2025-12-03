EPS podseća: Papirni račun za struju zamenite elektronskim, platite do 20. u mesecu - i dobijete popust

Elektroprivreda Srbije preporučila je građanima da papirni račun za struju zamene elektronskim, plate ga do 20. u mesecu i na taj način ostvare popust od sedam odsto.

Кupci mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji "EPS Uvid u račun", na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs. Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu, odmah po formiranju mesečnog zaduženja, navodi se u saopštenju EPS-a i ističe da se na taj način, osim uštede vremena, smanjenjem upotrebe papira doprinosi očuvanju životne sredine.