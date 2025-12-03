Kako izbeći rizik od sekundarnih sankcija SAD: Šta one znače i kakve bi bile posledice poslovanja sa NIS-om

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Kako izbeći rizik od sekundarnih sankcija SAD: Šta one znače i kakve bi bile posledice poslovanja sa NIS-om

Sekundarne sankcije koje prete, pre svega Narodnoj banci Srbije, a potom i svakoj poslovnoj banci koja radi sa NIS-om, nanele bi veliku štetu u funkcionisanju celokupnog finansijskog sistema u zemlji.

Na to je upozorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da naša centralna banka, zbog neizdavanja obavezujućeg uputstva za prestanak rada sa sankcionisanom kompanijom, može da dobije sekundarne sankcije u svakom trenutku. Postavlja se pitanje kolika je realna opasnost od sekundarnih sankcija, da li će država uspeti da ih izbegne i kako bi se one odrazile na ekonomiju, privredu i građane. Advokat i predsednik Centra za američko pravo Vojin Biljić rekao
