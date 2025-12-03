"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
"Od Srbije se traži da to reši kako zna i ume": Da li je nacionalizacija NIS jedino rešenje jednačine sa više nepoznatih

Iako smo očekivali da NIS dobije licencu za nastavak rada rafinerije, pozitivnu odluku od Amerike nismo dobili, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U rafineriji nafte Pančevo počeo je proces obustave rada proizvodnih postrojenja zbog nedostatka sirove nafte za preradu. Postavlja se pitanje da li je nacionalizacija NIS-a sada jedino preostalo rešenje, koliki je rizik država preuzela odlukom da do kraja nedelje obezbedi platni promet sa NIS-om, kao i da li je ugrožena celogupna energetska stabilnost zemlje ukoliko do petka Srbija ne dobije traženi gasni ugovor s Rusijom. Sagovornici Euronews Srbija kažu da nema
Pogled iz Brisela na NIS – Kokotovićeva: Srbija u obavezi da zaštiti svoje tržište i mora da preduzme rizike

"Putin lično odlučuje o sudbini NIS-a" Kokotović upozorava: Srbija mora da preuzme rizik i zaštiti svoje tržište

Bivši šef OFAC-a otkrio jedan od razloga zašto Rusi nisu zainteresovani za prodaju NIS-a

“Putin odlučuje o NIS-u”

Od krize sa NIS-om, do lokalnih izbora i stanja opozicije: Jorgić i Rodić za Euronews Srbija o aktuelnim temama

Kokotović: Pitanje NIS-a je pod ličnom kontrolom Putina, vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava

Obustava rada postrojenja Rafinerije u Pančevu mogla bi da traje nekoliko dana

Tema jutra: Predsednik možda neće nacionalizaciju NIS-a, ali ako bude priteran uza zid, moraće

Inspiracija, liderstvo i trendovi: Završen 7. CEO Summit Beograd

Pogled iz Brisela na NIS – Kokotovićeva: Srbija u obavezi da zaštiti svoje tržište i mora da preduzme rizike

CEVES: Da li budžet za 2026. donosi razvoj ili samo produžava stare probleme?

Udovički: Izvršenje za kapitalne investicije u 2025. istorijski najniže, rizik da se projekti zbrzaju sledeće godine

