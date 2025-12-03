Havarije na vodovodnoj mreži – privremena isključenja širom grada 3. decembra

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac najavilo je više privremenih isključenja vode tokom dana zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži u različitim delovima grada. Ekipe su na terenu od ranih jutarnjih sati, a radovi obuhvataju popravke uličnih linija, kućnih priključaka i zatvarača.

U naselju Bresnica biće izveden veći broj intervencija na uličnim vodovodnim linijama: Šlezingerova ulica od 08:00 do 12:00 Milutina Todorovića od 12:00 do 14:00 Borska ulica od 14:00 do 16:00 Na području Erdeča, u ulici Rakovička, radovi će trajati od 16:00 do 18:00 časova. U Centru grada planirane su intervencije na više lokacija: Save Kovačevića od 08:00 do 11:00 Svetozara Markovića od 11:00 do 14:00 Ugao Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i Skerlićeve od