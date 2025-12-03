Peta žrtva nesreće na putu Irig-Ruma: Vozač Duško iz Mladenova podlegao povredama

Selo Mladenovo je i dalje obavijeno tišinom i žalošću nakon vesti da je i peta žrtva teške saobraćajne nesreće, vozač Duško T.(69) iz Mladenova podlegao povredama.

Sahrana će biti održana danas u 13 časova na groblju u Mladenovu. Ovo je peta žrtva nesreće koja se dogodila 27. novembra oko 6:30 časova, na magistralnom putu Ruma – Irig, kada je kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova udario u putarski valjak koji se nalazio na kolovozu. Život su izgubili A.B., K.Z., M.M. i Ć.M., dok su dve osobe povređene. Podsećamo, Opština Bačka Palanka je petak (28.11.) proglasila Danom žalosti na teritoriji cele opštine, u znak