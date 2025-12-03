Dnevni horoskop za 3. decembar 2025: Blizance čeka ključan susret, Devicama se sve menja u ljubavi, a vama?

Mondo pre 26 minuta  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 3. decembar 2025: Blizance čeka ključan susret, Devicama se sve menja u ljubavi, a vama?

Dnevni horoskop za 3. decembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 3. decembar 2025. godine kaže da danas možete da osetite kako vam energija neprekidno raste, što će se posebno pokazati na poslu kada se pojavi prilika da pokažete inicijativu.

U ljubavi vas očekuje sitna zabuna, možda poruka koju ste dobili od voljene osobe zahteva pažljivo tumačenje. Jačajte imunitet. Vaš dnevni horoskop može da vas iznenadi neočekivanim pozivom ili ponudom koja se tiče vašeg profesionalnog života, a koja vam pruža priliku da promenite rutinu. Ljubavna situacija je mirna, ali mali gest može da učini dan posebnim. Na kraju dana, opuštanje uz omiljenu knjigu pomaže da balansirate misli. Moguća nesanica. Danas će
Otvori na mondo.rs

Horoskop »

Horoskop za sredu, 3. decembar: Ovnu dobra prilika za vezu, Vagi susret sa strancima, Strelcu prehlada

Horoskop za sredu, 3. decembar: Ovnu dobra prilika za vezu, Vagi susret sa strancima, Strelcu prehlada

Alo pre 31 minuta
Horoskop za 2. decembar

Horoskop za 2. decembar

OK radio pre 19 sati
Dnevni horoskop za 2. decembar 2025: Bik se prepušta flertu, Vaga pravi plan za karijeru, a vi?

Dnevni horoskop za 2. decembar 2025: Bik se prepušta flertu, Vaga pravi plan za karijeru, a vi?

Mondo pre 24 sata
Dnevni horoskop za 3. decembar 2025. godine

Dnevni horoskop za 3. decembar 2025. godine

Luftika pre 18 sati
Tamara Globa za 2026. predviđa haos i svodi račune: Nekima se život obrće naglavačke!

Tamara Globa za 2026. predviđa haos i svodi račune: Nekima se život obrće naglavačke!

Luftika pre 21 sat
Horoskop za 3. decembar: Rak preispituje svoju emotivnu vezu sa dragom osobom, Škorpija bespotrebno zabrinuta

Horoskop za 3. decembar: Rak preispituje svoju emotivnu vezu sa dragom osobom, Škorpija bespotrebno zabrinuta

Hello pre 1 dan
Dnevni horoskop: Škorpiju čekaju zaostale obaveze, Ribe neka budu koncentrisane da ne naprave propuste

Dnevni horoskop: Škorpiju čekaju zaostale obaveze, Ribe neka budu koncentrisane da ne naprave propuste

Dnevnik pre 1 dan
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Najnovije vesti »

Care, gospodare, koliko je sati?

Care, gospodare, koliko je sati?

Velike priče pre 21 minuta
Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

Vremeplov: Srpska vojska počela povlačenje preko Albanije

RTV pre 11 minuta
Prijave do 19. decembra: Novogodišnji paketići za najmlađe na Savskom vencu

Prijave do 19. decembra: Novogodišnji paketići za najmlađe na Savskom vencu

Kurir pre 1 minut
Dnevni horoskop za 3. decembar 2025: Blizance čeka ključan susret, Devicama se sve menja u ljubavi, a vama?

Dnevni horoskop za 3. decembar 2025: Blizance čeka ključan susret, Devicama se sve menja u ljubavi, a vama?

Mondo pre 26 minuta
Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Vremenska prognoza za 3. decembar: Mestimično sa kišom, na planinama moguć slab sneg

Mondo pre 26 minuta